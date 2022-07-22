Какие белковые продукты нужно есть для здоровья после 50 лет 22.07.2022, 9:17

Употребление белка с утра особенно важно.

Употребление достаточного количества белка имеет важное значение. Он не только дает вам ощущение сытости, но также поддерживает ряд функций организма, которые помогают вашему телу работать и чувствовать себя лучше, пишет cursorinfo.co.il.

Какой белок лучше всего есть, особенно с возрастом? Кэрри Бонфитто, автора книги «Что готовить, зачем это есть», рассказала, какой именно белок вам следует есть, чтобы поддерживать свое здоровье в долгосрочной перспективе.

Вы, наверное, слышали, что белок необходим для того, чтобы оставаться сытым между приемами пищи. Но у протеина больше преимуществ! Недостаточное количество белка может привести к множеству проблем. «Самая большая проблема с нехваткой белка заключается в том, что ваше тело начнет разрушать ваши мышцы, чтобы получить белок, необходимый для важных функций, таких как заживление ран и регенерация клеток, — говорит Бонфитто, — Уменьшение мышечной массы может привести к проблемам с метаболизмом и усталости».

Употребление белка первым делом с утра особенно важно, поскольку завтрак задает тон на весь день, употребление питательного белка — ключ к поддержанию энергии в течение всего дня.

«В одном яйце содержится около 6 граммов белка, поэтому они могут быть отличным вариантом. Кефир — это йогуртовый напиток, в одной чашке которого содержится 11 граммов белка, и его легко найти вместе с йогуртом в большинстве продуктовых магазинов», — говорит Бонфитто.

Сбалансированная диета, богатая различными источниками белка, важна для поддержания энергии в течение дня, здорового обмена веществ и сильных мышц.

Использование богатых белком добавок при приготовлении пищи — отличный способ увеличить потребление белка. Одним из любимых продуктов Бонфитто являются семена конопли. «Добавление семян конопли — мой любимый способ получить растительный белок. Три столовые ложки семян конопли обеспечивают около 10 граммов белка. Вы можете посыпать им блюда, смешать с пюре из авокадо или использовать в качестве заменителя хлопьев, смешав с несколькими орехами и фруктами», — говорит она.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».