Плен или уничтожение: россиянам выдвинули ультиматум 4 22.07.2022, 9:45

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Российская армия оказалась в сложном положении в Херсонской области.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину наши военные демонстрируют высококлассную работу как с имеющимся вооружением, так и с западными образцами техники. Такие успехи побуждают партнеров предоставлять больше оружия, что в очередной раз подтвердилось во время недавней встречи "Рамштайн-4". Эффективная работа HIMARS и других систем помогает Украине подготовить почву для контрнаступления и сильно напугать врага.

Как меняет ход войны западное оружие, и почему его не давали с самого начала войны? Почему постепенное разрушение Антоновского моста в Херсонской области является своеобразным ультиматумом россиянам? Сможет ли Украина обновить авиапарк Воздушных сил ВСУ во время войны? Своими мнениями в эфире Апостроф TV поделился военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Результаты "Рамштайн-4"

По имеющейся в открытых источниках информации, мы действительно начали получать все больше высокотехнологичного оружия. Это именно то оружие, на которое мы не могли претендовать еще во время "Рамштайн-1" или "Рамштайн-2". Только дискутировали на эту тему. В первую очередь, речь идет о реактивных системах залпового огня, поставки которых уже регулярны, и о зенитных ракетных комплексах.

Есть и другие виды вооружения. Это и боеприпасы, продемонстрировавшие высокую эффективность именно в уничтожении российской техники. Речь идет о так называемых "умных" боеприпасах: SMArt, BONUS и другие. То есть номенклатура позиций очень велика. Поэтому "Рамштайн-4", по моему мнению, прошел с достаточно высоким коэффициентом полезного действия.

Как HIMARS влияют на ход войны

К сожалению, пока россияне не отступают. Мы действительно сейчас можем наблюдать у них очень большую фобию насчет HIMARS, и это очень хорошо. Дальше будет еще хуже. Мы заставили их приостановить наступательные действия и перейти в оборону даже на тех участках, где они пытались осуществлять это наступление, пользуясь, в первую очередь, количественным преимуществом.

Что касается количества М142, то конечно, желательно, чтобы их было еще больше. Чем больше – тем лучше. Но сейчас, если мы оперируем именно этим количеством, то можно говорить о том, что мы можем компенсировать именно их нехватку по каждому из направлений. В первую очередь делался акцент именно на Донбасском плацдарме. Уничтожались склады боеприпасов, командные пункты, пункты управления, ремонтные пункты, воинские части на Донбасском плацдарме.

Сейчас мы можем сконцентрировать некоторое количество М142 еще на Херсонском и Запорожском плацдармах. То есть мы сможем увеличить количество поражений объектов российских оккупантов почти на каждом участке, где они присутствуют. Это повысит наши возможности не только по их уничтожению. Это усилит на некоторых направлениях наш контрнаступательный потенциал. Я не исключаю, что это будет либо Херсонская, либо Запорожская, либо Харьковская область.

Что побуждает партнеров давать больше оружия

На это влияет ряд факторов. В первую очередь это то, что первый "Рамштайн" происходил тогда, когда все понимали, что необходимо помогать Украине. Но предоставлять некоторое оружие еще не были готовы, потому что не понимали, каким будет будущее Украины. Да, действительно, мы продемонстрировали, что можем держать оборону, что можем уничтожать врага, который сильнее нас.

Но страны Запада в течение достаточно большого времени совершили множество ошибок, когда доверяли каким-то военным формированиям, которые не оправдывали их надежды. К примеру, Афганистан. Они возлагали очень большую надежду именно на афганскую армию, думая, что она будет сдерживать наступление талибов. Но афганская армия оказалась сборищем трусов, хотя в нее вкладывались очень большие деньги. Такая же ситуация была и в некоторых других конфликтах. Они понимали, что профессиональные Вооруженные силы Украины – это не афганская армия, но все равно это опасение у них присутствовало. К тому же они хотели понимать, как мы будем использовать высокоточное и дальнобойное оружие. Будем ли мы использовать его неумеренно, бить куда угодно, чтобы создать только огневой вал, как это делают россияне, или же у нас будет совсем другая тактика?

Я напомню, что в Украине одна из лучших артиллерийских школ. Но все же они должны были убедиться, что мы будем очень качественно использовать это оружие и не будем подставлять его под удар русской артиллерии. Мы все это продемонстрировали: профессионализм, высокое качество и эффективность использования этого оружия.

Был еще один очень важный фактор. Большинство наших международных партнеров не были готовы к полномасштабной войне. Для того, чтобы подготовить это оружие и боеприпасы к нему, нужно время. Это также логистические элементы, это подготовка к отправке и обучение экипажей. Поэтому во время первого "Рамштайна" мы и не могли претендовать на М142 или М270.

Удастся ли россиянам уничтожить HIMARS

Это достаточно реально. На войне технику уничтожают. Я уверен, что во время войны с россией ВСУ, как бы это ни было досадно, будут терять оружие. Будут потери и среди Panzerhaubitze, и среди CAESAR. Будут потери и среди М142 HIMARS, и среди М270.

Я не исключаю этого, потому что это война. Невозможно предусмотреть результаты контрбатарейной борьбы и другие факторы, последствия привлечения авиации, дальнобойных ракет авиационного базирования и прочее. Так или иначе будут потери. Но сегодня мы видим, что они минимальны, их нет среди западного оружия в таком количестве. Я имею в виду не только М142, но и гаубицы, и САУ, и другое оружие. Именно потери западного оружия минимальны, если сравнивать с потерями, которые несут российская техника и оккупанты.

Ни один М142 на сегодняшний день не уничтожен. Но если послушать российскую пропаганду, то они уничтожили два HIMARS. Потом появилась информация, что они купили 2 HIMARS у Вооруженных сил Украины. Затем даже министерство обороны России демонстрировало какое-то видео, на котором якобы изображено уничтожение HIMARS. То есть они настолько напуганы этим оружием, что сейчас генерируют большое количество фейков. Но это только фейки, ничего больше.

Антоновский мост: почему именно он

Это не только вестник контрнаступательных действий – я знаю, что избран сценарий агрессивного контрнаступления. Это, в первую очередь, ультиматум россиянам, демонстрация того, что мы можем сделать с этим мостом в ближайшее время. У них не будет возможности не то что поставлять оружие той группе войск на правобережной части Херсонщины, но даже обеспечивать их отступление, когда нужно будет бежать под натиском нашего контрнаступления.

Ты не можешь держать оборону, когда у тебя нет оружия, боеприпасов, техники, ротации, подкрепления. Эта оборона будет нивелирована через несколько дней, максимум – через неделю. Что тогда делать? Только бежать. А куда убегать, если за спиной Днепр, который форсировать ты не можешь? Потому это предупреждение, это ультиматом: либо вы пользуетесь сейчас этим мостом, пока еще можете, чтобы вывести свои войска под знаком "жеста доброй воли", либо вы остаетесь здесь и мы уничтожаем один-два пролета Антоновского моста. Тогда у вас остается только два выбора: или плен, или уничтожение.

Увидим, как это будет. На мой взгляд, удары по мосту продолжатся в ближайшее время. Сейчас будет небольшая пауза, и мы посмотрим, будут ли они выводить свои войска или не будут. Именно сейчас мы демонстрируем, что Антоновский мост находится под полным огневым поражением нашей артиллерии. То есть они не смогут производить ремонтные работы. Они будут сразу же нивелированы ударами нашей артиллерии.

Уничтожение радиолокационной системы "Подлет-К1": последствия для России

На сегодняшний день это наиболее современная РЛС, которая была на вооружении России. Они поштучно производились с 2015 года, потому их очень небольшое количество. Они также обеспечивали целеуказание для ЗРК "С-300" и "С-400". Кстати, уничтожение этой РЛС говорит о том, что ВСУ постепенно переходят в фазу уничтожения именно объектов ПВО. То есть, мы нивелируем возможности их противовоздушной обороны, чтобы более интенсивно задействовать авиацию. Это также говорит о том, что в скором времени мы перейдем к более агрессивным и интенсивным контрнаступательным действиям по некоторым направлениям.

Дадут ли Украине новые самолеты

С авиацией все гораздо сложнее. Во время "Рамштайн-5" мы не будем ее просить, это 100%. А если и будем, то только в какой-то перспективе. Почему? Во-первых, необходимое количество пилотов сейчас отсутствует. Для обучения, например, пилота, который уже знаком с другими авиационными образцами, нужно около 3 месяцев, ну - полгода. Но это не будет доскональное знание этой машины. На мой взгляд, первый вопрос связан с профессиональными качествами.

Второй вопрос связан с инфраструктурой. Наши аэродромы не приспособлены для размещения западной авиации. Для этого необходимо полностью модернизировать или перестраивать некоторые аэродромы. Это достаточно серьезные ремонтные работы. Возникает вопрос: если мы начнем ремонт какого-нибудь аэродрома, какова вероятность, что туда что-нибудь не прилетит? Ведь пока у России есть возможность нанесения ударов по всей территории Украины.

Возможно использовать территорию других стран, например Польши. Но следует понимать, что необходимость перелетать в наше воздушное пространство значительно снижает возможность реакции на те или иные угрозы, а также качество выполнения боевой задачи.

На мой взгляд, наиболее оптимистичный прогноз появления первых образцов этой техники и пилотов, которые могут совершать полеты на ней – это 2023 год. Но надо все же быть реалистами. Я считаю, что полная модернизация наших воздушных сил на 100% завершится уже после окончания войны.

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