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Российская капитуляция на море

  • Виктор Андрусив
  • 22.07.2022, 18:26
  • 1,778
Российская капитуляция на море

Что означает сделка по зерну.

Российская капитуляция на море.

В апреле–мае я часто повторял, что соглашение по зерну может состояться только тогда, когда Украина сможет самостоятельно обеспечить выполнение этого соглашения, или иначе – когда у нас будут возможности потопить российские корабли. Собственно, после того, как прибыли Harpoon – россияне сами заговорили о вывозе зерна. А согласились на сделку – когда потеряли остров Змеиный.

Но есть один вопрос: зачем им что-то подписывать? Они ведь просто могли сказать – вывозите и все.

Так вот, то, что они подписывают сегодня соглашение, является их официальной капитуляцией на море. Подписанием соглашения по зерну – россияне признали свое поражение и отказ от дальнейших действий с перспективой морского десанта на одесское побережье.

Сегодня вы также можете наблюдать мини-модель завершения войны с россиянами. В условиях, когда они изрядно получат по зубам, а с нашей стороны будет достаточно оружия, чтобы дальнейшие действия с их стороны не имели смысла – они сами начнут предлагать соглашения.

Весь мир на примере соглашения по зерну должен понять простую истину: россиян надо сначала отп…здить, а затем вести переговоры. И никак иначе.

Виктор Андрусив, Telegram

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