The Insider: Около 2000 тысяч российских военных попали в окружение под Херсоном 22.07.2022, 20:24

Три БТГ оккупантов запросили у Украины «зеленый коридор».

Три российских батальонных тактических группы запросили у Украины «зеленый коридор» для очередного «жеста доброй воли». В ходе контрнаступления войска РФ на Херсонском направлении оказались в оперативном окружении в районе Высокополья. Об этом сообщает корреспондент The Insider со ссылкой на данные источников в ВСУ, действующих сейчас на месте. Они подтверждают выход на связь российских командиров окруженных частей.

По данным украинской разведки, в районе Высокополья окружено в общей сложности три батальонные тактические группы (БТГ), в том числе ротная спецназа и танковая. Даже в случае недоукомплектованности групп (о чем ранее сообщали военные эксперты), количество военных может превышать 1000 человек. Источники в ВСУ и разведке говорят о 2000 военных. Это количество The Insider также подтверждает источник, близкий к Минобороны Украины.

Наступление украинских войск велось сразу по двум направлениям: Ольгино — Костырка и Потемкино — Нововознесенское. На данный момент на севере Херсонской области идут активные боевые действия по линии Архангельское — Золотая балка, сообщает корреспондент.

Также угроза окружения нависла над российскими войсками в районе поселка Архангельское, где ВСУ удалось успешно форсировать реку Ингулец, на левом берегу которой держат оборону войска РФ. Линию обороны Нововознесенское — Золотая балка, по оценкам украинских военных, удерживают две российских БТГ.

Проблем российским военным добавляет сложность переброски резервов на правый берег Днепра ввиду значительных повреждений обеих существующих переправ — Антоновского моста в Херсоне и дамбы Каховской ГЭС в Новой Каховке. Как отмечают источники The Insider, успех операции ВСУ по окружению российских войск к северу от Херсона может определить ход всей южной кампании украинской армии.

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