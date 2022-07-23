Путину осталось недолго Леонид Невзлин

23.07.2022, 9:33

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То, что бункер дает изоляцию – самообман.

До Путина, наконец, дошло, что бункер его не спасет. И длинный стол бесполезен, когда тобой занялись всерьез. В отличие от обывателей и журналистов, сам он директора ЦРУ Уильяма Бернса наверняка понял верно. «Много ходит слухов о здоровье президента Путина. Но, насколько мы можем судить, он слишком здоров», - эти слова действительно о здоровье, но Путину они не сулят ничего хорошего. Осталось ему в таком случае недолго.

Есть много технологий, позволяющих разрушить телесное здоровье, воздействуя на психику. Искусственный интеллект сделал эти возможности западных спецслужб безграничными. Имея психологический профиль человека (а под Путина он, естественно, создан), достаточно задать цель и получаешь набор решений, которые позволяют добиться результата. Можно обложиться охраной, гадить в спецчемодан и пить из супертайной кружки с гербом, перед психиатром – ты как на ладони.

Совершенно неожиданные вещи могут нести в себе разрушительный эффект. В словах Вайно или Кириенко, в статье «Известий», в ходе совещания может заключаться фраза или послание, которое выведет из себя, лишит психологического равновесия. К врагу не нужен физический доступ, чтобы его уничтожить. Воздействовать на нездоровую психику психопата достаточно легко на расстоянии.

То, что бункер дает изоляцию – самообман. В мире современных технологий можно найти подступ к кому угодно. Любой человек из окружения несет заряд негатива, разлагающий психику. Путин нервничает, это заметно. Он в осаде. Стресс разрушает, а спрятаться – невозможно, броситься - некуда. Лишить себя всех контактов не выйдет даже в бункере. Единственный надежный способ самоизоляции – это самоубийство. Все уже было в истории. Все повторяется.

Леонид Невзлин, «Фейсбук»

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