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В Бресте появится очередной грязный завод?

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  • 23.07.2022, 10:32
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В Бресте появится очередной грязный завод?

Его планируют построить у жилого района на улице Газдецкого.

В Бресте может появиться очередное грязное предприятие – новый асфальтобетонный завод. Экологи нашли большие недостатки в проекте, угрожающие серьезным ухудшением состояния окружающей среды, сообщает «Белсат».

К отчету о воздействии предприятия на окружающую среду экологи имеют двадцать два замечания.

Построить новый завод планируют на улице Газдецкого, недалеко от жилых кварталов. В отчете зафиксированы превышения выброса твердых частиц в атмосферу, отмечают экологи.

Повлиять на строительство могут общественные обсуждения. Сегодня – последний день для подачи заявления в горисполком на их проведение.

Ранее многочисленные протесты брестчан против строительства аккумуляторного завода и даже обещание Лукашенко провести местный референдум на эту тему не дали никакого результата. В прошлом году завод был сдан в эксплуатацию.

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