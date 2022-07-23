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Россия нарушила «зерновой» договор и ударила по Одессе: подробности обстрела

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  • 23.07.2022, 13:42
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Россия нарушила «зерновой» договор и ударила по Одессе: подробности обстрела

В момент атаки в порту ожидало отправки зерно.

Российские оккупанты в очередной раз продемонстрировали свой цинизм и то, что договоренности с ними вообще ничего не значат. Страна-агрессор уже нарушила "зерновой" договор, подписанный 22 июля, и ударила по одесскому порту, передает apostrophe.ua

Так, местные Telegram-каналы сообщили о серии взрывов в городе.

По состоянию на 11:30 23 июля их насчитали до одиннадцати. Часть выпущенных агрессором ракет уничтожили силы ПВО, но есть и прилеты.

Оперативное командование "Юг" сообщило о том, что враг атаковал Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". Две ракеты сбиты силами противовоздушной обороны. 2 попали в объекты инфраструктуры порта.

"Одещина. Предварительно есть пожар в Одесском порту. То есть выходит, что вчера русские подписали договор о вывозе зерна, где был пункт, что порты не будут обстреляны. Сразу на следующий день туда летят ракеты. ООН, Турция, Европа, вам еще нужны какие-то доказательства?", - говорится на канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами".

Об обстреле также написал народный депупат Алексей Гончаренко, который подтвердил, что целью оккупантов стал Одесский порт.

"В порту Одессы — пожар. Вот вам и зерновой коридор. Эти уй*** одной рукой подписывают договоры, а другой направляют ракеты. Так что, нам нужны самолеты и нужно потопить весь черноморский флот РФ. Это будет как раз лучшая договоренность по вывозу зерна", – написал Гончаренко.

"Россия ударила по Одесскому порту, массированный ракетный обстрел, две ракеты долетели. Есть пострадавшие.

В очередной раз они показали, чего стоят соглашения с ними. Только вооружив Украину можно реально обезопасить украинский аграрный экспорт", - добавил депутат.

Местные жители сообщают о том, что над городом поднимается дым.

Когда российские ракеты атаковали Одесский морской порт, там ожидало отправки зерно.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики.

"Количество я не скажу, потому что загруженностью занимается Мининфраструктуры, то это к ним. Мы уже ожидали завтра-послезавтра первые отправления", - сказал представитель ведомства.

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