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Сергей Хлань: ВСУ с хирургической точностью уничтожили единственный мост через Ингулец

  • 23.07.2022, 15:02
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Сергей Хлань: ВСУ с хирургической точностью уничтожили единственный мост через Ингулец

Это — продолжение операции по отрезанию херсонской группировки РФ.

Поврежден единственный объездной мост через Ингулец в Херсонской области, расположенный в Дарьевке.

Эту информацию подтвердил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

"Сегодня утром, как всегда с хирургической точностью, ВСУ попали в Дарьевский мост через Ингулец", - отметил он.

Хлань объяснил, что таким образом ВСУ усложняет пути поставки оккупантов с Правобережья.

"Это - продолжение операции по отрезанию Херсонской группировки русских от снабжения. Каждый мост - это слабое место в логистике и наши Вооруженные силы мастерски разрушают вражескую систему", - сообщил Хлань.

Он отметил, что это "еще не освобождение Херсона, но серьезные подготовительные шаги в этом направлении".

Депутат также отметил, что Антоновский мост, по которому удар был нанесен ранее, был ключевым элементом снабжения группировки российских войск в Херсон через Левобережье.

"Как по мне, эти удары демонстрируют главное - мы отходим от советской армии, которая штурмует города, несмотря на разрушения и потери. Мы становимся западной армией. Армией, которая бережет жизнь своих воинов и использует стратегию непрямых действий. То есть мы "размягчаем" оборону противника через уничтожение оперативного тыла, без которого линия фронта противника сыплется даже от незначительного удара", - прокомментировал Хлань.

Отдельно он отметил, что такие атаки не были бы возможными без западного вооружения.

"HIMARS и наши парни и девушки из ВСУ - это прекрасное сочетание", - резюмировал он.

Как писал УНИАН, ранее российские СМИ утверждали, что мост был атакован ракетами с использованием HIMARS. Убеждали, что несмотря на пробоины в дорожном покрытии, мост цел и эксплуатируется.

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