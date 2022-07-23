На одной из крупнейших АЭС в России вышли из строя уже три из четырех реакторов 2 23.07.2022, 18:21

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Сегодня автоматика отключила энергоблок №7 на Нововоронежской АЭС.

Нововоронежская АЭС, которая является одной из крупнейших на юге России и расположена всего в 200 км от границы с Украиной, столкнулась с чередой технических проблем, в результате которой на станции поочередно отключились почти все работавшие энергоблоки, пишет Finanz.

В субботу, 23 июля, в 9:55 по белорусскому времени автоматика отключила от сети энергоблок №7, новейший среди имеющихся на станции.

Запущенный в 2019 году блок был выключен «действием электрических защит турбогенератора» и возобновит работу «проведения ремонтных работ», сообщила пресс-служба АЭС.

Двумя днями ранее, 21 июля, также автоматикой был отключен шестой блок, сданный в промышленную эксплуатацию в 2017 году. Пятый блок к тому моменту уже находился на ремонте.

В результате на станции мощностью 3,8 тысячи МВт, обеспечивающей 85% потребностей в энергии Воронежской области, в строю остался лишь один реактор - энергоблок № 4. Построенный в 1971 году и прошедший реставрацию в 2021 году, он «работает в штатном режиме и несет нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком», заявляет пресс-служба станции.

Всего на АЭС, построенной при Никите Хрущеве в 1964 году, семь энергоблоков, однако три из них выведены из эксплуатации: первый в 1984 году, второй - в 1990-м, третий - в 2016-м.

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