Украинские морпехи мощно накрыли оккупантов в Херсонской области 23.07.2022, 18:38

Уничтожен танк, гаубица и САУ противника.

Украинские морпехи на Херсонщине продолжают мощно бороться с оккупантами. Так, воины 36-ой отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского поделились видео, на котором зафиксировано уничтожение вражеского танка, гаубицы Д-20 с расчетом, самоходной артиллерийской установки, а также блиндажа российских оккупантов, пишет unian.net.

Военные шутят, что под аргументы 122-го калибра российские войска совершают жест "доброй воли" гораздо быстрее.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».