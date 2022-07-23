Украинские морпехи мощно накрыли оккупантов в Херсонской области
- 23.07.2022, 18:38
Уничтожен танк, гаубица и САУ противника.
Украинские морпехи на Херсонщине продолжают мощно бороться с оккупантами. Так, воины 36-ой отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского поделились видео, на котором зафиксировано уничтожение вражеского танка, гаубицы Д-20 с расчетом, самоходной артиллерийской установки, а также блиндажа российских оккупантов, пишет unian.net.
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