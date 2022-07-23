Россия рухнула в технологическую яму 2 23.07.2022, 20:26

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Сектор инноваций резко сократился на 25%.

Российское правительство пытается в срочном порядке с нуля создать в РФ hi-tech индустрию, однако количество компаний, которые могли бы работать в сфере инноваций в РФ, становится меньше и меньше. Об этом сообщает GuildHall.

Еще до введение санкций из-за агрессии против Украины, когда России были доступны зарубежные банки, транзакции и западные технологии, инновационный бизнес в стране понемногу отмирал. Как сообщили в НИУ ВШЭ, скорость сокращения сектора была «средней» и составляла более одной тысячи компаний в год. За последних четыре года — с 2018 по 2021 — количество организаций, работающих с передовыми производственными технологиями, упало на 22% — с 18,8 тысячи до 14,6 тысячи. Ситуация с разработчиками передовых технологий (программного обеспечения) — другая. Их количество в РФ даже выросло (с 630 до 835), но результативность никак не изменилась и осталась на низком уровне, около трех программ в год.

Если где-то инновационный сектор пока и работает, то в добывающей сфере. Каждая вторая российская сырьевая компания имеет контракты с проектно-конструкторскими или инжиниринговыми организациями, каждая третья — с научными учреждениями. За пределами «сырьевой трубы» экономика уходит в состояние консервации. Например, в обрабатывающем секторе 75% компаний не имеют никаких контрактов, связанных с наукой или разработкой новых решений для отрасли.

При этом опрос показал, 40% компаний жалуются, что применять новые технологии некому — нет профессиональных кадров, а еще 25% признаются, что их технологических уровень не позволяет внедрять технологии.

Как итог: почти 30% всех передовых технологий, которые используются на производстве в РФ, закупались за рубежом, а расходы на эти цели выросли в 12 раз за последние 20 лет. Теперь же России закрыли доступ к иностранным технологиям.

Ранее Тайвань отрезал Россию от «отечественных» процессоров.

До этого российский вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Москва будет пытаться запустить производство чипов в Беларуси.

Санкции, введенные после начала войны в Украине, запрещают России импортировать лучшее оборудование для запуска современного и конкурентоспособного производства микросхем.

На поставку оборудования для производства чипов по технологиям 65 и 90 нанометров действует эмбарго.

Большинство крупнейших мировых производителей чипов, включая Intel, Samsung, TSMC и Qualcomm, полностью прекратили поставки в Россию после того, как США, Великобритания и Европа ввели экспортный контроль за продукцией. Это привело к дефициту более крупных и простых чипов, которые применяются при производстве автомобилей, бытовой техники и вооружений. Также радикально сократились поставки более современных полупроводников, используемых в ИТ-оборудовании и электронике.

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