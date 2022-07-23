закрыть
23 июля 2022, суббота, 21:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Россия рухнула в технологическую яму

2
  • 23.07.2022, 20:26
  • 2,378
Россия рухнула в технологическую яму

Сектор инноваций резко сократился на 25%.

Российское правительство пытается в срочном порядке с нуля создать в РФ hi-tech индустрию, однако количество компаний, которые могли бы работать в сфере инноваций в РФ, становится меньше и меньше. Об этом сообщает GuildHall.

Еще до введение санкций из-за агрессии против Украины, когда России были доступны зарубежные банки, транзакции и западные технологии, инновационный бизнес в стране понемногу отмирал. Как сообщили в НИУ ВШЭ, скорость сокращения сектора была «средней» и составляла более одной тысячи компаний в год. За последних четыре года — с 2018 по 2021 — количество организаций, работающих с передовыми производственными технологиями, упало на 22% — с 18,8 тысячи до 14,6 тысячи. Ситуация с разработчиками передовых технологий (программного обеспечения) — другая. Их количество в РФ даже выросло (с 630 до 835), но результативность никак не изменилась и осталась на низком уровне, около трех программ в год.

Если где-то инновационный сектор пока и работает, то в добывающей сфере. Каждая вторая российская сырьевая компания имеет контракты с проектно-конструкторскими или инжиниринговыми организациями, каждая третья — с научными учреждениями. За пределами «сырьевой трубы» экономика уходит в состояние консервации. Например, в обрабатывающем секторе 75% компаний не имеют никаких контрактов, связанных с наукой или разработкой новых решений для отрасли.

При этом опрос показал, 40% компаний жалуются, что применять новые технологии некому — нет профессиональных кадров, а еще 25% признаются, что их технологических уровень не позволяет внедрять технологии.

Как итог: почти 30% всех передовых технологий, которые используются на производстве в РФ, закупались за рубежом, а расходы на эти цели выросли в 12 раз за последние 20 лет. Теперь же России закрыли доступ к иностранным технологиям.

Ранее Тайвань отрезал Россию от «отечественных» процессоров.

До этого российский вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Москва будет пытаться запустить производство чипов в Беларуси.

Санкции, введенные после начала войны в Украине, запрещают России импортировать лучшее оборудование для запуска современного и конкурентоспособного производства микросхем.

На поставку оборудования для производства чипов по технологиям 65 и 90 нанометров действует эмбарго.

Большинство крупнейших мировых производителей чипов, включая Intel, Samsung, TSMC и Qualcomm, полностью прекратили поставки в Россию после того, как США, Великобритания и Европа ввели экспортный контроль за продукцией. Это привело к дефициту более крупных и простых чипов, которые применяются при производстве автомобилей, бытовой техники и вооружений. Также радикально сократились поставки более современных полупроводников, используемых в ИТ-оборудовании и электронике.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі
Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі Андрэй Саннікаў
Путину осталось недолго
Путину осталось недолго Леонид Невзлин
Полину Шарендо надо спасать
Полину Шарендо надо спасать Наталья Радина
Классика по Нимеллеру
Классика по Нимеллеру Вадим Зайдман