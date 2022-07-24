Белорусская гимнастка упала в обморок на турнире в Минске6
- 24.07.2022, 8:59
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Маргарита Тимошенко выполняла упражнения с булавами.
Белорусская гимнастка упала в обморок на турнире в Минске. Видео, как девушку пытаются привести в чувство, опубликовал pressball.by.
Белорусская спортсменка Маргарита Тимошенко потеряла сознание, выполняя упражнения с булавами на международных соревнованиях по художественной гимнастике «Хрустальная роза», которые проходят в Минске. К спортсменке, у которой шла кровь из носа, подбежали врачи и унесли на руках с ковра.