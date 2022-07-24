Белорусская гимнастка упала в обморок на турнире в Минске 6 24.07.2022, 8:59

4,572

Маргарита Тимошенко выполняла упражнения с булавами.

Белорусская гимнастка упала в обморок на турнире в Минске. Видео, как девушку пытаются привести в чувство, опубликовал pressball.by.

Белорусская спортсменка Маргарита Тимошенко потеряла сознание, выполняя упражнения с булавами на международных соревнованиях по художественной гимнастике «Хрустальная роза», которые проходят в Минске. К спортсменке, у которой шла кровь из носа, подбежали врачи и унесли на руках с ковра.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».