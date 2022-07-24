закрыть
24 июля 2022, воскресенье, 10:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусская гимнастка упала в обморок на турнире в Минске

6
  • 24.07.2022, 8:59
  • 4,572
Белорусская гимнастка упала в обморок на турнире в Минске

Маргарита Тимошенко выполняла упражнения с булавами.

Белорусская гимнастка упала в обморок на турнире в Минске. Видео, как девушку пытаются привести в чувство, опубликовал pressball.by.

Белорусская спортсменка Маргарита Тимошенко потеряла сознание, выполняя упражнения с булавами на международных соревнованиях по художественной гимнастике «Хрустальная роза», которые проходят в Минске. К спортсменке, у которой шла кровь из носа, подбежали врачи и унесли на руках с ковра.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі
Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі Андрэй Саннікаў
Путину осталось недолго
Путину осталось недолго Леонид Невзлин
Полину Шарендо надо спасать
Полину Шарендо надо спасать Наталья Радина
Классика по Нимеллеру
Классика по Нимеллеру Вадим Зайдман