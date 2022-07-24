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Сколько собак и кошек белорусы могут «прописать» в квартире?

  • 24.07.2022, 21:23
Сколько собак и кошек белорусы могут «прописать» в квартире?

Объяснили коммунальщики.

Жительница Гомеля спросила у чиновников, что будет, если в городской квартире содержать больше двух котов. А также, как правильно владельцам оформлять своих животных, как службы ЖКХ проверяют их количество в жилом помещении. Ответ опубликовали «Гомельские ведомости».

Если семья одна живет в квартире, разрешено заводить не более двух животных, то есть две собаки, два кота или кота и собаку, говорится в ответе. Но эти правила не распространяются, например, на хомяков, рыбок, попугаев.

Если в квартире несколько собственников, каждая семья может содержать по одному животному при согласии остальных жильцов.

В Гомельском городском ЖКХ пояснили, что правила содержания домашних котов и собак, отлова безнадзорных животных на улице регулируется постановлением № 834 совета министров Беларуси от 04.06.2001. В нем прописаны условия содержания собак и кошек в многоквартирных домах, по ним владельцы обязаны выполнять санитарно-ветеринарные нормы, обеспечивать безопасность людей, не допускать загрязнения животными общедоступных мест (подъездов, лифтов, территории у дома).

Коммунальники напомнили, что с момента покупки кошки или собаки ее нужно в течение трех дней зарегистрировать в ЖЭУ или товариществе собственников по месту жительства. Это бесплатно.

За нарушение правил содержания домашних животных (это касается и выгула) можно получить штраф до 15 базовых величин по ст. 16.30 КоАП. Если из-за этого нарушения пострадал человек или имущество — до 30 базовых, также наказать могут общественными работами или административным арестом.

В Беларуси с 1 августа начнет действовать «черный список» животных — тех, кого нельзя содержать в частном доме, квартире или на даче.

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