Белорусские футболисты нанесли очередной удар по режиму Лукашенко 1 28.07.2022, 23:24

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Из еврокубков уже вылетели три команды из четырех.

В квалификации Лиги конференций в футбольных еврокубках осталась только одна белорусская команда из четырех. Белорусские клубы второй сезон подряд проваливают квалификацию еврокубков.

Вчера «Гомель» проиграл и второй матч греческому «Ориссу» — 1:2 (Общий счет 2:7). Сегодня БАТЭ без шансов отдал игру турецкому «Коньяспору» — 0:2 (Общий счет 0:5). Минское «Динамо» ближе остальных было к выходу в следующий раунд, но минчане в итоге также вылетают — 0:1 в ответном матче с «Хапоэлем Беэр-Шава» из Израиля (1:3 общий счет).

Таким образом, в розыгрыше Лиги конференций остался только «Шахтер», попавший в третий раунд минуя второй из-за удачного жребия. Солигорцы будут играть с румынским «Клужем».

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