Автобус хоккейного клуба «Лида» попал в серьезное ДТП 4 29.07.2022, 13:51

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Хоккеисты возвращались домой после матча с «Брестом».

ДТП случилось на трассе Р-85 «Слоним – Высокое». Хоккеисты и тренерский штаб «Лиды» возвращались домой после товарищеского матча с «Брестом». На 105-м километре у автобуса возникла внезапная проблема с задними колесами, из-за чего водителю пришлось экстренно остановить тяжелую машину в полосе, пишет «Вечерний Брест».

Все пассажиры автобуса сумели его безопасно покинуть. Брестский клуб помог коллегам добраться домой, в автобусе оставался лишь 59-летний водитель. Он по какой-то причине не включил «аварийку», и в 22:30 в автобус сзади влетел грузовой «МАЗ», за рулем которого был 49-летний житель Каменецкого района. В грузовике ехал и 15-летний сын водителя. Он в результате аварии получил травмы и был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.

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