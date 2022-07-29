В Беларуси уже год «спасают» когда-то успешный частный завод, где топов задержали перед приездом Лукашенко 29.07.2022, 15:00

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Предприятие в Миорах — на грани банкротства.

Суд о признании Миорского металлопрокатного завода банкротом пройдет 10 ноября. Об этом сообщает пресс-служба экономического суда Витебской области. В последнее время компанию забрасывал исками «Беларусбанк», с которым «ММПЗ-групп» не может рассчитаться под долгам, пишет zerkalo.io.

Завод могут признать банкротом в ноябре этого года

В мае по заявлению «Беларусбанк» в отношении «ММПЗ-групп» было возбуждено производство по делу о банкротстве. С начала года банк подал не менее шести исков в отношении предприятия, связанных с проблемными долгами. Назначенный судом анализ финансового состояния и платежеспособности компании показал общую задолженность по кредитам 1,656 млрд рублей.

12 июля 2022 года экономический суд Витебской области открыл конкурсное производство в отношении «ММПЗ-групп» по заявлению «Беларусбанка». Антикризисным управляющим в производстве по делу о банкротстве предприятия назначили бухгалтерскую компанию «Советник».

— Такое решение было принято, чтобы завод встал на ноги, раскрутился. И задача предприятия — выйти до конца года на переработку минимум 8−9 тысяч тонн в месяц и на прибыльную работу. Для этого загрузка обеспечена, оборудование имеется, подготовленные кадры есть. Антикризисный управляющий доложил, что с августа зарплата работников предприятия повысится, — заявил вице-премьер Юрий Назаров во время посещения завода.

При этом, по данным пресс-службы экономического суда Витебской области, 10 ноября 2022 года начнется разбирательство по делу о банкротстве.

— Анализ состава и структуры баланса должника не позволяет дать положительную оценку финансовому состоянию организации. По состоянию на 1 января 2021 года, 1 января 2022 года и 1 июня 2022 года организация имела кризисное финансовое состояние, поскольку денежные средства, краткосрочные ценные бумаги и дебиторская задолженность организации не покрывали его кредиторской задолженности и просроченных ссуд, — говорится в сообщении суда.

Что случилось с «ММПЗ-групп»

Напомним, бизнесмен Алексей Коваленок и его партнеры запустили Миорский металлопрокатный завод в 2020 году. Инвестиции составили 200 млн евро. В том же году «ММПЗ-групп» заключила спонсорский контракт с одной из ведущих гоночных команд Formula1 McLaren.

В начале лета 2021-го на предприятие должен был приехать Александр Лукашенко. Но этого не случилось, вместо него завод посетили силовики и задержали некоторых руководителей и работников. Позже стало известно, что за решеткой находятся гендиректор завода Петр Шимукович, его заместитель по экономике и финансам Дмитрий Славников и глава совета директоров Алексей Коваленок.

По данным КГБ, их обвинили по ч. 2 ст. 424 УК (Злоупотребление властью или служебными полномочиями), ч. 6 ст. 16 (Соучастие в преступлении) и ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов). По первой из этих статей проходили еще пять человек, которых 20 июня прошлого года выпустили из-под стражи.

После задержания чиновники взялись «спасать» предприятие, обвиняя владельцев в том, что за первый год работы завод не вышел на прогнозные показатели. Однако работники ММПЗ рассказывали, что проблемы начались как раз после задержания руководства.

Косвенно это признают и чиновники. Так во время посещения предприятия 29 июля этого года вице-премьер Назаров признал, что завод фактически остановил работу уже после задержания его руководства. «По сути, с августа прошлого года завод остановился. За прошлый год сформировалось почти 400 млн долларов невозвратных средств кредиторам», — цитирует вице-премьера БЕЛТА. А премьер Роман Головченко во время своего посещения предприятия в мае этого года заявил, что «в марте оно приступило после более чем полугодового простоя к выпуску технической продукции».

Чтобы «спасти» завод чиновники включили его в СЭЗ «Витебск», тем самым минимизируя налоговые выплаты. Для ММПЗ установили льготные тарифы на электроэнергию и газ. А также открыли специальный счет, на котором накапливались средства на выплату зарплаты, чтобы кредиторы не наложили арест на него и не остановили движение средств, заявил Назаров 29 июля 2022 года.

— Также было принято решение загружать завод сырьем в давальческом режиме. Мы определили управляющую компанию, которую наделили кредитными ресурсами под гарантию правительства и которая обеспечила закупку сырья и расходных материалов, чтобы обеспечить начало производственно-технического процесса.

Однако усилия чиновников не помогли. С начала 2022-го проблемы завода дополнились многочисленными исками от «Беларусбанка» в связи с просроченными платежами по кредитам. А сейчас ММПЗ находится на грани банкротства.

Тем не менее пока завод работает, а чиновники заявляют о перспективах продажи продукции завода в Россию. В июне и июле он выпустил по 4,1 тысячи тонн белой жести, сообщает местное издание «Міёрскія навіны». В августе планируют увеличить выпуск продукции до 5 тысяч тонн.

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