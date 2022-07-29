Белорусский экспорт товаров заметно просел 1 29.07.2022, 18:57

Экспорт в страны ЕС за полгода снизился на 30%.

Белорусский экспорт во втором квартале упал на 3,4% в сравнении с первым кварталом 2022 года, а импорт — на 10,7%.

В целом за первое полугодие внешняя торговля товарами Беларуси упала на 6,4% до 34,3 млрд долларов, в том числе экспорт — на 3,7% до 17,14 млрд долларов, а импорт — на 8,9% до 17,19 млрд долларов. Сальдо внешней торговли по итогам полугодия было отрицательным. Импорт превысил экспорт на 50 млн долларов. Год назад дефицит внешней торговли превышал 1 млрд долларов.

Экспорт в Россию в первом полугодии вырос на 23,1% до 9,1 млрд долларов, а импорт из этой страны — на 4,4% до 10,89 млрд долларов.

Поставки товаров за пределы СНГ по итогам полугодия упали на 17,6% до 6,17 млрд долларов, а импорт из этих стран упал на 22,2% до 5,76 млрд долларов.

Экспорт в страны ЕС за полгода снизился на 30% до 3,15 млрд долларов, а импорт из этих стран — на 32,1% до 2,13 млрд долларов.

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