В Беларуси у милиционеров и кагэбэшников отбирают паспорта 16 29.07.2022, 20:03

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Силовиков «страхуют» от выезда за границу.

Как стало известно «Нашай Ніве», набирает обороты явление отбирания паспортов у сотрудников силовых структур. По разнарядке они делают биометрические паспорта, в дополнение к которым выдается ID-карточка. ID-карточки, по логике, хватает для любых операций внутри страны, а вот забирание паспорта страхует от выезда за границу или даже получения визы.

Новые биометрические паспорта выдают вместе с ID-карточкой, которой хватает для идентификации личности внутри Беларуси, а также для решения любых жизненных обстоятельств, будь то поход в поликлинику или получение кредита.

Как объясняют «Нашай Ніве» сотрудники милиции, теперь те из них, кто получает новые паспорта (преимущественно это касается офицерского состава, низшие по званию могут и проскочить), обязуются сдавать их начальнику.

«До этого через то же самое прошли спецслужбы, сейчас процессы идут в милиции, дальше, наверное, очередь военных. Теперь, чтобы выехать за границу, нужно писать рапорт и на выезд, и на получение паспорта, внезапно больше, как Лупоносов, за границу уже не выедешь», — рассказывает офицер.

«Все это объясняется заботой о сотрудниках. Мол, это мы вас не в рабство берем, это мы вас, глупых, страхуем от глупостей: вот выедете вы где-то, а вас там пленят, будут пытать, завербуют, посадят. Так что еще будьте благодарны», — добавляет офицер.

В предыдущие два года Беларусь покинули ряд старших офицеров (например, бывший сотрудник ГУБОПиКа Станислав Лупоносов, представитель «Байпола» Александр Азаров), которые присоединились к демократическому движению.

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