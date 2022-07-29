Активист «Народной Грамады» Валентин Троцкий воюет в Украине 2 29.07.2022, 20:24

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Валентин Троцкий

Командир подразделения ВСУ просит помочь собрать деньги на автомобиль для решения боевых задач.

Соратник политзаключенного Николая Статкевича, активист «Народной Грамады» Валентин Троцкий воюет на передовой в Украине. Командир подразделения ВСУ просит помочь собрать деньги на автомобиль.

«Я – Валентин Троцкий, нахожусь на передовой. Я командую подразделением вооруженных сил Украины, оно состоит из 4-х человек. У нашего подразделения ротный миномёт 82-го калибра – он помогает оперативно решать тактические задачи на передовой.

Чтобы доставить сам миномет, боезапас и сам расчет требуется автомобиль. Этот автомобиль для нас равноценен жизни: от оперативности, от быстроты наших действий зависит не только выживем ли мы или нет, но и результат нашей работы.

Мы очень хотим заменить старенький потрепанный пикапчик, который постоянно глохнет и подводит нас на более-менее нормальный пикап. Нам не нужна навороченная машина, надо чтобы она обладала основными характеристиками:

- Достаточная мощность

- Колесная формула 4 на 4

- Грузоподъемность в районе 1 тонны

- Можно праворульную машину, так она стоит дешевле.

Главное, чтобы пикап был надежный, чтобы он ехал: простое надёжное средство передвижения.

Если поможете приобрести нам такой пикап, то мы принесем гораздо больше пользы, а вы поучаствуете в нашей общей борьбе против зла», – сообщил Валентин Троцкий.

Реквизиты для помощи указаны в описании под видео.

Известный белорусский активист Валентин Троцкий родился в Житомире, 3 года служил срочную службу в Североморске на десантном корабле. После службы во флоте он закончил филиал Ленинградского кораблестроительного института, получил специальность инженера электрика-судостроителя и остался работать в Северодвинске. Военно-учетная специальность: оператор ядерной энергетической установки, старший лейтенант запаса.

Валентин Троцкий принимал участие в строительстве атомных субмарин, в том числе субмарин серии «Акула», самых больших в мире. Работал наладчиком систем теплотехнического контроля и автоматического регулирования. Был в составе сдаточной команды. Ходил в море и участвовал в передаче обслуживаемых систем представителям военной приемки.

После развала Советского Союза в 1993 году вместе с семьей переехал в Минск, на родину жены.

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