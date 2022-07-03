В Финляндии предложили создать базу НАТО на границе с Россией 9 3.07.2022, 13:58

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Идея исходит от мэра города, который находится в получасе езды от границы с Россией.

В Финляндии предложили соорудить базу НАТО в городе Лаппеэнранта, провинция Южная Карелия. Он находится в получасе езды от границы с Россией.

Как передает местный портал Yle, мэр Лаппеэнранты Киммо Ярва выразил надежду, что после вступления государства в Альянс в городе можно будет разместить базу НАТО. Эта идея возникла, когда оживились разговоры о присоединении Финляндии к военно-политическому блоку.

Вопрос размещения контингента Альянса в Лаппеэнранте не обсуждался Силами обороны страны. Политические дискуссии касательно сооружения базы тоже не велись, но Ярва надеется, что после вступлении Финляндии в НАТО начнутся активные инвестиции в защиту Южной Карелии.

"Я думал, в частности, об аэропорте. Это, безусловно, будет доступно, если вооруженные силы пожелают этого. А что касается расположения школы сухопутных войск и Сил обороны — будут ли какие-то изменения, я не могу сказать, поскольку я не специалист", — заявил Ярва.

По словам мэра Лаппеэнранты, прогресс в процессе вступления Финляндии в НАТО дает надежду всей Южной Карелии. Это создает ощущение безопасности и повышает доверие к региону среди бизнеса.

Финляндия и Швеция присоединяются к НАТО: что известно

В середине мая Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. В тот же день послы Альянса встретились, чтобы начать переговоры о присоединении скандинавских стран к военно-политическому блоку. Однако Турция своей оппозицией заблокировала процесс.

Правительство Реджепа Тайипа Эрдогана требует от скандинавских стран снять с Турции санкции на поставки оружия и прекратить поддерживать террористов. Здесь подразумеваются представители Рабочей партии Курдистана и Движения Фетхуллаха Гюлена.

Президент Турции заявил, что пока не будут выполнены требования его страны, Финляндия и Швеция не станут членами НАТО. А генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг назвал опасения правительства Эрдогана "законными".

На саммите НАТО в Мадриде Финляндию и Швецию официально пригласили присоединиться к военно-политическому блоку. Перед началом мероприятия был подписан меморандум между скандинавскими странами и Турцией. Теперь три государства "обязаны оказывать друг другу полную поддержку против угроз безопасности".

Позже Эрдоган еще раз подчеркнул, что Финляндия и Швеция должны выполнить требования его страны. Только тогда Турция ратифицирует расширение НАТО.

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