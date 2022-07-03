Актриса Купаловского театра, выступавшая на открытии алкомаркета в Молодечно, получила звание народного артиста 4 3.07.2022, 19:47

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Звание народного артиста получила Тамара Миронова.

Лукашенко в воскресенье 3 июля в Большом театре Беларуси наградил нескольких работников культуры. Звание народного артиста получила актриса Купаловского театра Тамара Миронова.

Актриса поблагодарила Лукашенко за поддержку белорусской культуры.

«Вы открыли новые страницы в нашем театре. Театре государственном, национальном. Театре имени Янки Купалы. Вы нам поверили, и мы Вас не подвели. Я горжусь, что у нас сейчас есть режиссер, молодые артисты, что рождается новый молодой театр. Это прекрасно» — сказала она.

Тамара Миронова вместе с нынешним худруком Купаловского Ольгой Нефедовой июне 2021 года выступила на открытии магазина алкогольных напитков в Молодечно. Они представили публике отрывок спектакля из репертуара Купаловского театра «Паўлінка». Позже Нефедова жаловалась, что ей, и Тамаре Мироновой не дают сниматься в кино. В этом она обвинила «борцов с режимом».