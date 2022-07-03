Украина получит три ракетных комплекса NASAMS

Украина получит три ракетных комплекса NASAMS2
- 3.07.2022, 20:00
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Cистемы противовоздушной обороны увеличат возможности Украины по защите земли и неба.
США передадут Украине три ракетных комплекса NASAMS, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в воскресенье, 3 июля.
"Решение поставить NASAMS для украинской армии. Это увеличивает наши возможности по защите нашей земли и неба. Победа Украины в войне с террористическим государством обеспечит глобальную безопасность на долгие годы!" - написал он в твиттер.
Украинские военнослужащие уже проходят подготовку по использованию ЗРК NASAMS.