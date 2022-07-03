Белорусы проигнорировали лукашенковский «день независимости» 10 3.07.2022, 20:15

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Даже в Минске количество участников исчислялось несколькими десятками.

На праздничные мероприятия в Гродно, Витебске, Скиделе, Чечерске и Дзержинске почти никто не пришел. Даже в Минске количество участников исчислялось несколькими десятками.

По сообщениям подписчиков телеграм-канала «Беларусь головного мозга», картина в других населенных пунктах не лучше: людей или совсем нет, или небольшое количество загнали силком.

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