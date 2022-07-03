закрыть
3 июля 2022, воскресенье, 20:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусы проигнорировали лукашенковский «день независимости»

10
  • 3.07.2022, 20:15
  • 6,702
Белорусы проигнорировали лукашенковский «день независимости»

Даже в Минске количество участников исчислялось несколькими десятками.

На праздничные мероприятия в Гродно, Витебске, Скиделе, Чечерске и Дзержинске почти никто не пришел. Даже в Минске количество участников исчислялось несколькими десятками.

По сообщениям подписчиков телеграм-канала «Беларусь головного мозга», картина в других населенных пунктах не лучше: людей или совсем нет, или небольшое количество загнали силком.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Теневые предприятия в Беларуси: как обходятся санкции
Теневые предприятия в Беларуси: как обходятся санкции Артем Черников
День «независимости» Дроздов
День «независимости» Дроздов Ирина Халип
Полуночные призраки в Сувалкском коридоре
Полуночные призраки в Сувалкском коридоре Владимир Халип
Игры закончились 24 февраля
Игры закончились 24 февраля Андрей Зубов