«В этом году я решилась на «преступление века» — и начала собирать вишни» 10 31.07.2022, 9:12

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В Молодечно вспыхнул конфликт из-за деревьев возле многоэтажки.

Возле домов по улице Мира растут вишневые деревья. Как утверждает Анна, лет пять их никто не собирал. Она рискнула этим летом собрать ягоды, но навлекла гнев соседей, которые говорят, что деревья сажал их отец, пишет Mlyn.by.

— Знаете, кому пять лет были интересны эти вишни? — спрашивает Анна. — Птицам и компании алкашей, которые не прочь ими закусить. Поздно вечером я постоянно гоняю их от нашего дома. Даю пару минут на то, чтобы они исчезли, иначе обещаю вызвать наряд милиции. Боятся, исчезают. Так вот, больше на вишни никто никогда не обращал никакого внимания. В этом году я решилась на «преступление века» — собрать эти дары природы. И сразу нашлись люди, которые возмутились и даже стали угрожать мне милицией.

Женщина пожаловалась, что сначала ее пристыдила соседка и обозвала нищей.

— На следующий день мужчина с женщиной, которые уверены, что дворовые вишни — это их собственность, шли ко мне домой. На пути встретили моего 13-летнего сына и стали на него «наезжать», — рассказывает Анна. — До моей квартиры не дошли. Сын сказал, что я на работе, хотя была дома. Он не хотел, чтобы маму беспокоили. А зря. Пусть бы приходили. Я бы объяснила, что деревья растут на земле общего пользования, и никакого юридического права они на них не имеют, иначе платили бы налог.

Анна рассказывает, что эти люди считают вишни своими, так как деревья якобы когда-то сажал их умерший отец. Но женщина не видела, чтобы «хозяева» когда-нибудь собирали с них ягоды.

— Я нашла этих людей по телефону, — говорит молодеченка. — Разговаривала с мужчиной и объяснила ему, что никто не имеет права трогать моего ребенка. Что касается вишен, то мы с сыном и собрали ягоды только с полтора дерева. А всех их у нас около десяти — пожалуйста, собирайте. Да мне и другие соседи говорят: «Молодец, что занялась». Ягоды перезрели уже, устала их перебирать. И после сбора все мышцы болят. Но на самом верху вишни такие черные и красивые, что сердце кровью обливается от того, что их не достать. Хотя нам столько и не нужно.

Вишню Анна заморозила. Беспокойные соседи больше пока претензий не предъявляют.

Журналисты нашли человека, который считает вишни своими. Его зовут Евгений.

— Вишни сажали мои родители с моей женой, — рассказывает мужчина. — Мне было очень тяжело разговаривать с женщиной, которая собрала с них ягоды. Она стала требовать у меня какие-то документы на эти деревья, приводить в пример лесные ягоды. Вела себя как ребенок. Я понимаю, что по закону эти деревья мне не принадлежат. Однако, есть еще такое понятие, как по совести. Лично я не полезу на дерево, которое не сажал. Но, допустим, ко мне придет человек и скажет: «Можно, я соберу вишни с твоего дерева?» Конечно же, я скажу: «Пожалуйста, собирай».

Евгений заверил, что он ни в коем случае не пойдет к Анне требовать вишни назад, да и два дня назад он сам собирал их со своих деревьев. Кстати, другие соседи, по словам мужчины, тоже собирали ягоды с его вишен.

Районные власти и работники коммунального хозяйства не претендуют ни на вишни, ни на какие-либо другие плоды, созревающие на дворовых территориях. Об этом рассказал начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Молодечненского райисполкома Павел Мазура.

При возникновении спорных ситуаций чиновник посоветовал договариваться между собой полюбовно. Или обращаться в суд, если уж совсем никак.

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