У Путина во время прогулки с Шойгу отказала правая рука? 13 31.07.2022, 14:58

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Глава Кремля не смог отбиться от напавших на него комаров.

Во время публичного появления Путина в Кронштадте социальные сети вновь обратили внимание на состояние здоровья главы Кремля.

Пользователи Сети заметили, что на опубликованной Кремлем официальной видеохронике правая рука Путина висит без признаков жизни.

Путин появился в субботу вечером на набережной в Кронштадте в сопровождении отряда собственной службы безопасности и главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

Известный российский аналитик Анатолий Несмиян в своем телеграм-канале отмечает странное поведение Путина, который, будучи правшой, по неизвестной причине вынужден размахивать комаров и мух вокруг себя левой рукой.

"Я не врач, диагноз по фото - не ко мне. Но лично мне неудобно бить комара на правом виске левой рукой. Правда, если правая висит без признаков жизни, то, наверное, и левая сойдет", - отметил он.

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