закрыть
31 июля 2022, воскресенье, 16:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

У Путина во время прогулки с Шойгу отказала правая рука?

13
  • 31.07.2022, 14:58
  • 11,912
У Путина во время прогулки с Шойгу отказала правая рука?

Глава Кремля не смог отбиться от напавших на него комаров.

Во время публичного появления Путина в Кронштадте социальные сети вновь обратили внимание на состояние здоровья главы Кремля.

Пользователи Сети заметили, что на опубликованной Кремлем официальной видеохронике правая рука Путина висит без признаков жизни.

Путин появился в субботу вечером на набережной в Кронштадте в сопровождении отряда собственной службы безопасности и главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

Известный российский аналитик Анатолий Несмиян в своем телеграм-канале отмечает странное поведение Путина, который, будучи правшой, по неизвестной причине вынужден размахивать комаров и мух вокруг себя левой рукой.

"Я не врач, диагноз по фото - не ко мне. Но лично мне неудобно бить комара на правом виске левой рукой. Правда, если правая висит без признаков жизни, то, наверное, и левая сойдет", - отметил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Политзаключенный номер один
Политзаключенный номер один Андрей Санников
Правозащитная деятельность — не место для самопиара
Правозащитная деятельность — не место для самопиара Наталья Радина
Лукашенко уберут голодные чиновники
Лукашенко уберут голодные чиновники Артем Черников
Расчет Кремля сработал с точностью до наоборот
Расчет Кремля сработал с точностью до наоборот Леонид Невзлин