Как правильно «варить» Путина?3
- Роман Шрайк
- 4.07.2022, 13:39
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Захват Лисичанска – лишь повод для слюнявых реляций с телеэкранов в РФ.
Итак. Россия полностью (но временно) оккупировала Луганскую область. Что это меняет?
С военной точки зрения пусть рассказывают военные аналитики, я могу только сказать, что изгибы линии фронта, светящие карманами и грозящие котлами (которых наши, слава богу, раз за разом избегали), мне абсолютно не нравились. Теперь фронт ровнее, а это значит, что для создания новых карманов РФ придется снова пробивать головой стену. А голова от этого крепче не становится.
С политической точки зрения Путин может принять решение о проведении многострадального референдума о вхождении "Луганской республики" в РФ. Например, 11 сентября, в так называемый "единый день голосования".
Вот только фронт совсем рядом. И склады на оккупированных территориях будут взрываться все так же интенсивно. И вряд ли до сентября на этих самых территориях настанут тишь да благодать. Конечно, шизанутым нет предела и можно побросать туалетную бумагу в урны и в таких условиях. Но как-то неаккуратненько получится.
К тому же братья по разуму из "ДНР" все еще далеки от поглощения путем разрушения всей Донецкой области. И наверняка в Кремле хотели бы провести два референдума в один [день].
Но я не думаю, что полная оккупация Донецкой области когда-либо произойдет. Более того, надеюсь, что к 11 сентября фронт будет двигаться совсем в другом направлении.
Поэтому захват окрестностей Лисичанска – пока лишь повод для слюнявых реляций с российских телеэкранов и не более того.
Пусть Путин считает, что вот эти медленные прогрызания зубами бетона – это то, что ему нужно.
Как я уже писал: "Стоит задача победить, но так, чтобы Путин не сделал резких движений. Перефразируя поговорку, если крысу бросить в кипяток, она выпрыгнет, если опустить в теплую воду и медленно довести до кипения, она сварится. Так что придется варить эту крысу медленно, потихоньку перемалывая российское вооружение до уровня кремневых ружей и палок-бросалок. Стачивая крысе зубы до состояния, когда будет неважно, сколько там нарожают бабы, если баборожденным воевать будет нечем".
Верю, что так и будет.
Роман Шрайк, Telegram