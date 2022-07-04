«Из-за воды заглючила электрика, машину отвез в ремонт» 3 4.07.2022, 17:17

2,982

Жители Новой Боровой в Минске рассказали о последствиях потопа.

Вечером в воскресенье затопило Новую Боровую. Пока в других частях Минска не выпало ни капли дождя, некоторые жильцы Новой Боровой пытались спасти свои плавающие автомобили и словить сорванные течением номера. Realt поговорил с жильцами и управляющей компанией «А-100 Комфорт».

—Те, кто живет у дороги, стали постить фотки в домовые чаты с кличем «Спасайте свои машины», — рассказывает один из жильцов, как все начиналось вечером в воскресенье. — Но все надеялись, что дождик просто пройдет, поэтому не сразу отреагировали. Стали что-то делать, когда уровень воды уже поднялся до середины двери. Чтобы хоть как-то спасти машины, их начали вытаскивать через зеленую зону. Параллельно те же ребята тормозили подъезжающие машины, чтобы они не попали в это море.

Ливневки забивались декоративной корой, которую смывало с зеленой зоны. Поэтому многие начали сами их чистить, руками. Когда дождь уже закончился, и мы вышли прогуляться, порядок вроде не был наведен. По отзывам ребят и состоянию после дождя, скорее всего никого из сотрудников «А-100» не было.

— Проезжую часть затопило всю, а соответственно и машины, которые были припаркованы, — рассказывает еще одна жительница из дома 12 по улице Авиационной. — У нас прямо возле дома есть небольшой участок парковки, который находится на небольшой горочке — туда и пришлось оперативно переставлять машины. Но место там ограничено, поэтому машины ставили практически везде, куда не добралась вода, в том числе и на пешеходные зоны.

Затопило все очень быстро, говорят жильцы, хватило буквально получаса.

— Начался ливень — и дождевая канализация не справлялась с отводом воды. Позже мы увидели, что кора, которой засыпаны все клумбы в нашем квартале, смыта водой к канализации, из-за этого вода не могла нормально стекать. Без участия людей, думаю, вода бы точно продержалась здесь еще долго. Но мужчины сами открывали люки (а это, кстати, из-за напора воды было совсем непросто даже для взрослых мужчин), а женщины руками убирали кору. Сотрудников «А-100» мы не увидели просто нигде.

Жильцы говорят, что топит Новою Боровую уже не первый раз.

— Это уже второй раз за год. Кстати, когда ливни, в некоторых квартирах еще и течет потолок.

«Если выйдет только разбор салона, то это сто долларов»

В чатах Новой Боровой жильцы публикуют фото сорванных с машин номеров. Но есть и те, чьим автомобилям повезло меньше — сорванными номерами не обошлось, нужен ремонт.

— Я узнал, что моя машина тонет, благодаря звонку на телефон. Кто-то не поленился зайти в воду выше колена, рассмотреть номер под лобовым и набрать мне с фразой «ваша машина сейчас уплывет, отгоняйте скорее». Искренне благодарен этому человеку! Я выехал из воды сам, но электрика вся начала глючить, багажник заклинило, ошибки всех блоков появились — в общем, тот максимум, что мог произойти, произошел. Разве что завелась и уехала сама, Toyota все-таки, — улыбается Олег. — Завез машину другу, который ее обслуживает, он разобрал салон, сейчас сушит. После этого будет смотреть, что вышло из строя, и менять. Если выйдет только разбор сбор салона, это обойдется около 100 долларов. А дальше уже будет видно, от количества пострадавших блоков зависит. Обращаться или жаловаться куда-то я не планирую, отношусь к этому как к веселому приключению. Еще и с соседями познакомился, возможность кому-то помочь выпала.

От компании «А-100 Комфорт» журналисты получили такой комментарий.

— В воскресенье вечером на Минск и пригород обрушился проливной дождь. Интенсивность осадков была аномальной. В Новой Боровой ливень был также интенсивным, пострадали некоторые элементы благоустройства, а также улично-дорожные сети. Произошедшее — нетипичная ситуация, району уже более 5 лет, однако с такими последствиями ливневых дождей мы, как и другие части города, сталкиваемся редко. Все заявки по эксплуатации, поступившие в клиентский центр «А-100 Комфорт» в момент аномальной погоды, были взяты в работу. До настоящего времени производится уборка и оценка последствий для принятия соответствующих мер. Все благоустройство будет восстановлено в соответствии с проектом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».