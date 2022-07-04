Великобритания вводит запрет на экспорт в Беларусь товаров нефтепереработки и передовых технологий

Великобритания вводит запрет на экспорт в Беларусь товаров нефтепереработки и передовых технологий3
- 4.07.2022, 17:24
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Вводится запрет и на импорт белорусского чугуна и стали.
Великобритания вводит запрет на экспорт в Беларусь товаров нефтепереработки, передовых технологий и предметов роскоши, а также на импорт белорусского чугуна и стали, сообщают в заявлении правительства Великобритании.
Также с 5 июля Великобритания ограничит доступ Беларуси к своему сектору финансовых услуг и объявит новые санкции в сфере торговли, экономики и транспорта, направленные против режима Лукашенко.
Тем временем Евросоюз намерен согласовать седьмой пакет санкций против РФ и режима Лукашенко до конца июля.