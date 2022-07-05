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Партизаны установили БЧБ-флаг и флаг Украины на Шведской горе в Волковыске

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  • 5.07.2022, 19:03
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Партизаны установили БЧБ-флаг и флаг Украины на Шведской горе в Волковыске

Фотофакт.

Волковысские партизаны поставили БЧБ-флаг и флаг Украины на Шведской горе.

Они назвали это ответом на признание их Telegram-канала «экстремистским формированием».

«Менты и следаки… бегали вокруг с собаками как каратели фашистские», – написали «Белсату» партизаны.

Целых пять Telegram-чатов пополнили список «экстремистских формирований».

Все они – с Гродненщины (чаты имеют названия «Гордые Гродненцы», «Гордые Волковычане», «Гордые Слонимчане», «Гродно 97%», «Лида 97%»).

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