Партизаны установили БЧБ-флаг и флаг Украины на Шведской горе в Волковыске

Партизаны установили БЧБ-флаг и флаг Украины на Шведской горе в Волковыске7
- 5.07.2022, 19:03
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Фотофакт.
Волковысские партизаны поставили БЧБ-флаг и флаг Украины на Шведской горе.
Они назвали это ответом на признание их Telegram-канала «экстремистским формированием».
«Менты и следаки… бегали вокруг с собаками как каратели фашистские», – написали «Белсату» партизаны.
Целых пять Telegram-чатов пополнили список «экстремистских формирований».
Все они – с Гродненщины (чаты имеют названия «Гордые Гродненцы», «Гордые Волковычане», «Гордые Слонимчане», «Гродно 97%», «Лида 97%»).