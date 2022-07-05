Пять реактивных снарядов упали на территорию Узбекистана

Пять реактивных снарядов упали на территорию Узбекистана3
- 5.07.2022, 18:48
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Откуда они прилетели?
На приграничную территорию Узбекистана упали пять реактивных снарядов, предположительно перелетевших с территории Афганистана. Об этом сообщает МИД Узбекистана.
Падение снарядов было зафиксировано 5 июля в 16.20 по местному времени.
При падении снарядов взрывов не произошло, человеческих жертв и разрушений нет.
«Нанесен незначительный ущерб четырем частным домам в махалле „Мажнунтол“ города Термеза, пятый снаряд обнаружен на футбольном поле. Обнаруженные снаряды обезврежены подразделением саперов», — говорится в сообщении.
В настоящее время, компетентные органы Узбекистана совместно с афганской стороной устанавливают причины данного инцидента.