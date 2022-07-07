ВСУ ликвидировали российского подполковника Иголкина

ВСУ ликвидировали российского подполковника Иголкина2
- 7.07.2022, 8:15
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Оккупант был обращен в «груз 200» в Мелитополе.
В сети распространилась информация о том, что ВСУ был ликвидирован подполковником армии РФ Роман Иголкин.
Об этом написал полковник ВСУ Анатолий Штефан.
Он отметил: "Родной Мелитополь - подтверждение хорошей работы воинов ВСУ.
Подполковник Иголкин Роман из Воронежской области сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался. Информация по потерям орков уточняется".