ВСУ ликвидировали российского подполковника Иголкина 2 7.07.2022, 8:15

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Оккупант был обращен в «груз 200» в Мелитополе.

В сети распространилась информация о том, что ВСУ был ликвидирован подполковником армии РФ Роман Иголкин.

Об этом написал полковник ВСУ Анатолий Штефан.

Он отметил: "Родной Мелитополь - подтверждение хорошей работы воинов ВСУ.

Подполковник Иголкин Роман из Воронежской области сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался. Информация по потерям орков уточняется".

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