Уничтожено более 200 оккупантов: появилось видео ударов ВСУ по аэродрому Мелитополя 1 7.07.2022, 12:57

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Захватчики не могут оправиться от атаки до сих пор.

Украинские военные продолжают выбивать врага с временно оккупированных территорий. В сети уже появилось видео, на котором можно увидеть последствия ударов ВСУ по аэродрому в Мелитополе.

Об этом сообщил в твиттер Mark Krutov.

Короткое видео, демонстрирующее эффективную работу наших военных, удалось сделать благодаря сервису Planet.com. Кадры демонстрируют ситуацию на аэродроме Мелитополя 2, 3 и 4 июля. Напомним, что по нему ВСУ ударили 3 июля.

Airfield in Melitopol, Zaporizhzhia, before and after Ukrainian strike on July 3rd. Imagery from July 2, 3 and 4th by https://t.co/jfQJ6wlxiH. Authorities claim "200 Russians killed, multiple fuel and ammo depots destroyed". True or not? Up to you to decide. pic.twitter.com/2VHJJF2VVe — Mark Krutov (@kromark) July 6, 2022

На видео можно увидеть сначала целый аэродром. После этого появляется картинка с ударом. Там уже видно густой черный дым. А вот на последнем кадре можно заметить, например, разрушенное здание с красной крышей. Она сразу же бросается в глаза, ведь в начале ролика стоит целой и невредимой.

Напомним, что о потерях врага после удара по аэродрому рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров. Во время телемарафона он отметил, что на его территории размещалась военная база врага. Поэтому слаженная и эффективная работа украинских военных позволила не только уничтожить более 200 оккупантов. Известно, что еще более 300 получили ранения. Он также добавил, что после этого коллаборанты в Мелитополе не очень охотно выходят на работу.

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