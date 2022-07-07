В сеть утекли данные клиентов магазинов «Соседи» 7.07.2022, 13:48

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630 тысяч записей оказались в открытом доступе.

630 тысяч записей с персональными данными клиентов белорусской сети магазинов «Соседи» попали в открытый доступ. Об этом сообщают специализированные сервисы по мониторингу утечек.

Опубликованная таблица содержит поля:

email;

телефон;

пароль в хэше;

город;

дата рождения пользователя.

В сеть утекли также данные с вопросами к техподдержке и данные карт лояльности.

Администрация торговой сети пока не комментирует утечку данных.

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