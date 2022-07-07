В сеть утекли данные клиентов магазинов «Соседи»
- 7.07.2022, 13:48
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630 тысяч записей оказались в открытом доступе.
630 тысяч записей с персональными данными клиентов белорусской сети магазинов «Соседи» попали в открытый доступ. Об этом сообщают специализированные сервисы по мониторингу утечек.
Опубликованная таблица содержит поля:
email;
телефон;
пароль в хэше;
город;
дата рождения пользователя.
В сеть утекли также данные с вопросами к техподдержке и данные карт лояльности.
Администрация торговой сети пока не комментирует утечку данных.