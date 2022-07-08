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Японское агентство сообщило, что Абэ не подает признаков жизни

  • 8.07.2022, 10:10
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Японское агентство сообщило, что Абэ не подает признаков жизни
Синдзо Абэ

Экс-премьера Японии ранили выстрелом.

Бывший премьер Японии Синдзо Абэ не подает признаков жизни, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на собеседника в экстренных службах.

Покушение на Абэ было совершено утром 8 июля. Когда бывший премьер выступал с речью в рамках предвыборной кампании в верхнюю палату парламента в городе Нара, в него выстрелили.

Бывший премьер-министр Абэ был ранен примерно в 11:30 по местному времени в Наре. Один человек, предположительно стрелявший, был взят под стражу. Состояние бывшего премьер-министра Абэ в настоящее время неизвестно.

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