Казахстан выходит из соглашения СНГ о Межгосударственном валютном комитете 13 8.07.2022, 10:38

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Указ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Казахстан выходит из соглашения Содружества независимых государств (СНГ) 1995 года о Межгосударственном валютном комитете. Соответствующий указ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев.

«Утвердить Протокол о прекращении действия Соглашения о создании Межгосударственного валютного комитета от 26 мая 1995 года, совершенный в Минске 25 октября 2013 года», — говорится в указе, который подписал Токаев.

Документ уже вступил в силу.

Напомним, комитет создавался для организации многостороннего сотрудничества в области валютно-платежных и кредитных отношений, сближения валютного законодательства, развития координации денежно-кредитной и валютной политики стран СНГ.

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