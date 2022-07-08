Казахстан выходит из соглашения СНГ о Межгосударственном валютном комитете

Казахстан выходит из соглашения СНГ о Межгосударственном валютном комитете13
- 8.07.2022, 10:38
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Указ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Казахстан выходит из соглашения Содружества независимых государств (СНГ) 1995 года о Межгосударственном валютном комитете. Соответствующий указ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев.
«Утвердить Протокол о прекращении действия Соглашения о создании Межгосударственного валютного комитета от 26 мая 1995 года, совершенный в Минске 25 октября 2013 года», — говорится в указе, который подписал Токаев.
Документ уже вступил в силу.
Напомним, комитет создавался для организации многостороннего сотрудничества в области валютно-платежных и кредитных отношений, сближения валютного законодательства, развития координации денежно-кредитной и валютной политики стран СНГ.