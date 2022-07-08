Один из возможных преемников Джонсона официально выдвинул свою кандидатуру 8.07.2022, 18:43

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Риши Сунак

Ожидается, что выборы нового лидера консерваторов пройдут до осени.

Бывший британский министр финансов Риши Сунак официально выдвинул свою кандидатуру на пост нового лидера консерваторов и премьер-министра страны.

Об этом он сообщил Twitter.

«Я собираюсь стать следующим лидером Консервативной партии и вашим премьер-министром. Давайте восстановим доверие, восстановим экономику и воссоединим страну», - отметил он.

Напомним, Сунак был одним из первых министров в правительстве Джонсона, который ушел в отставку на фоне очередного скандала в рядах консерваторов. Череда отставок привела к тому, что Борис Джонсон был вынужден объявить о своем уходе с должности. Ожидается, что выборы нового лидера консерваторов пройдут до осени.

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