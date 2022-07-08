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Один из возможных преемников Джонсона официально выдвинул свою кандидатуру

  • 8.07.2022, 18:43
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Один из возможных преемников Джонсона официально выдвинул свою кандидатуру
Риши Сунак

Ожидается, что выборы нового лидера консерваторов пройдут до осени.

Бывший британский министр финансов Риши Сунак официально выдвинул свою кандидатуру на пост нового лидера консерваторов и премьер-министра страны.

Об этом он сообщил Twitter.

«Я собираюсь стать следующим лидером Консервативной партии и вашим премьер-министром. Давайте восстановим доверие, восстановим экономику и воссоединим страну», - отметил он.

Напомним, Сунак был одним из первых министров в правительстве Джонсона, который ушел в отставку на фоне очередного скандала в рядах консерваторов. Череда отставок привела к тому, что Борис Джонсон был вынужден объявить о своем уходе с должности. Ожидается, что выборы нового лидера консерваторов пройдут до осени.

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