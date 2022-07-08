Вышел на свободу политзаключенный Егор Храменя 8.07.2022, 23:02

Егор Храменя

Он полностью отбыл срок.

Молодого бобруйчанина обвинили в том, что вечером 9 августа 2020 года он якобы «совершил насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности». Речь идет об ударе в голову и распылении перцового баллончика «Шок», которое привело к ожогу сетчатки глаза, пишет «Вясна».

На суде Егор утверждал, что никого не бил.

«Если бы я нанес удар, повреждения были бы более серьезными, повреждением уха вряд ли обошлось бы», — сказал парень, в активе которого 10-летний стаж занятий единоборствами, регулярное участие в уличных боях «Стрелка» и победа на Открытом Кубке РБ по ММА.

Позже парню присудили два года колонии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».