Почему минчане обеднели сильнее жителей регионов? 4 1.08.2022, 12:58

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По крайней мере, об этом говорит официальная статистика.

За май 2022 г реальная заработная плата по стране снизилась на 5,7% относительно мая 2021 года. Однако проседание в столице оказалось намного сильнее регионов – здесь средний показатель обвалился на 9,3%, пишет thinktanks.by.

Первое сокращение реальной зарплаты по стране произошло в марте. Тогда падение составило 0,7% в среднем, однако в Минске оно было меньшим.

В номинальном выражении майские зарплаты в Минске также снизились.

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