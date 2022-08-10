«Взрослый — 72 рубля, ребенок — бесплатно» 10.08.2022, 8:30

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В минском баре появилось необычное меню.

Что заказать ребенку? Родители совершеннолетних белорусов в своем детстве этой проблемы не знали. Если их взрослые уходили в ресторан, который по умолчанию работал childfree, то оставалось радоваться возможности лечь спать попозже. С тех пор общепит омолодился и зазывает детей собственным меню, а теперь и бесплатной картошкой фри с макарошками. Пытаемся разобраться: это такая любовь к детям или маркетинг, пишет onliner.by.

Попытки найти автора этой идеи — кормить детей бесплатно, зарабатывая на их голодных родителях, — ничего не дали. Поиск уводит куда-то в дебри небольших американских ресторанчиков на мексиканской границе. Но судя по кейсам из маркетинговых методичек восторженных потомков, это была успешная промоакция.

«Ничего особенного. Это был скорее третий ресторан мексиканской кухни в рейтинге из четырех в городе. Но по понедельникам и вторникам там было все забито людьми. В эти дни детям давали еду бесплатно». Это из старого блогерского эссе, посвященного предложениям, перед которыми нельзя устоять. Здесь же вспоминают гениальную идею основателя Domino’s Pizza Тома Монагана: доставим пиццу за 30 минут, или получите ее бесплатно. В итоге это превратило бизнес, балансировавший на грани банкротства, в одного из мировых сетевых лидеров.

Сейчас во всех странах и городах, относящихся к развитым, количество заведений с бесплатной детской едой исчисляется десятками и сотнями. Важное условие — достаточное количество людей вокруг, для которых семейный завтрак/обед/ужин — приятная рутина. Для них бесплатное детское меню — это возможность красиво сэкономить. Времена-то нелегкие не только для белорусов.

Многие рестораны открывают kids eat free на время каникул, но в основном ограничиваются часами и днями, в которые хотят повысить проходимость.

Важное уточнение для читающих этот текст детей

Дети, взрослый мир все еще суров и по-прежнему хочет ограничивать ваше время на развлечения, забирать третье мороженое и продолжать делать из вас разного качества копии самих себя. Поэтому, как говорится, никто картошку фри в Беларуси на самолетах не привезет и не раскидает.

Но мы нашли несколько предложений, которыми вы сможете воспользоваться при условии, что голодные родители купят себе еду сами. Одно из них совсем новое, и оно повысило количество минского объема kids eat free примерно в два раза.

Кто был первым в Минске?

Мы связывались с несколькими опытными рестораторами, и никто не смог ответить. Поэтому будем считать пионером движения TGI Friday’s.

Если в дневные часы выходных дней взрослый, принадлежащий ребенку, купит себе поесть на сумму от 15 рублей, то человек до 14 лет получит блюдо из детского меню и порцию сока.

В самом ресторане нам сообщили, что акции уже лет десять, это было требование франчайзера. Ее популярность давно остается на относительно низком уровне. В общем, есть и есть.

Взрослый — 72 рубля, ребенок — бесплатно

Неудивительно выглядит бесплатное проживание ребенка в гостинице и прилагаемый к номеру завтрак. Но уже давно отели стали приглашать гостей без проживания в свои рестораны. Отправляемся в DoubleTree by Hilton Hotel Minsk.

Завтрак здесь может быть включен в стоимость номера. А можно заплатить за шведский стол и сидеть несколько часов, наслаждаясь атмосферой «как за границу выехал». Стоит атмосфера туризма с едой 72 рубля. Это непозволительная роскошь для абсолютного большинства белорусов, но в ресторане не так много мест, поэтому гостей хватает.

— Дети до 18 лет завтракают бесплатно, если проживают в отеле. Если вы просто хотите позавтракать, то взрослый платит, дети до 6 лет едят бесплатно, до 12 лет — за 50% цены, — рассказала маркетолог отеля Анастасия Лисневская.

По ее словам, отдельно бюджет на питание детей не просчитывается, ориентируются на общее количество гостей.

— Мы видим количество бронирований с детьми и после этого принимаем решение по поводу количества еды и того, что предложить детям. Сейчас гостей много, поэтому в апреле у нас появился отдельный стол с детскими перекусами. Разумеется, «взрослая» еда им также доступна.

Никто не ограничивает количество еды, которую дети берут на шведской линии, часто даже приносят что-то дополнительное, чего на завтраке нет, но ребенку хочется. По моим наблюдениям, дети едят мало. И часто все, что им нужно, — это картошка фри. Хотя есть и сырники, и блины, и каша.

Так кто запустил бесплатную еду?

В конце прошлой недели мы обратились с вопросом по этой теме к совладельцу Rib Raw Павлу Фурманову. А в понедельник он взял и сообщил, что предложение готово, меню обновлено: взрослый заказывает на 25 рублей еды — ребенок ест без расходов на себя.

Теперь дети до 7 лет могут ходить по улице Гикало с более важным видом. Территория помечена детским статусом.

Судя по ответам на вопросы, у владельцев бизнеса много позитивной энергии. Время покажет, кто победит: гостеприимные хозяева или куча голодных детей.

— Копчение, крафт, футбол. У вас дети были в принципе?

— С родителями. Да, чаще днем. Традиционно заказывали для них простую и недорогую еду: картошку фри, куриный суп, что-то из цыпленка. Мы поэтому и установили возрастной рубеж 7 лет. По результатам фокус-группы все дети старше 7 лет сказали, что готовы заказывать из основного меню — чаще всего это бургеры и десерты.

— Обеденное меню подходит?

— Нет. 25 рублей из основного.

— Если придет одинокий (временно, конечно) отец со своими детьми, как это будет считаться?

— Это нормальная ситуация. Часто гости приезжают в находящийся рядом медцентр и разделяются: одни идут лечиться, другие — к нам.

Дети не едят много. Порции такие, что можно разделить фри, например, на двоих, но ограничения «один взрослый — один ребенок» мы не делали. Тут, как говорится, надеемся на взаимную порядочность.

— А если едят много и хотят добавки?

— Нет проблем, но, повторюсь, порции достаточно большие. Мы уже протестировали их на разных детях.

— Вы считали экономику? В какой момент это меню может стать разорительным?

— Да, конечно. Мы допускаем, что могут найтись гости, которые закажут несколько блюд для своих детей, а себе — необходимый по условиям минимум. Но это исключение. Мы работаем в первую очередь для наших постоянных клиентов, которые ходят с семьями, — для них это будет приятный бонус.

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