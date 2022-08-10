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Названы лучшие продукты для нормализации гормонального фона

  • 10.08.2022, 13:22
Названы лучшие продукты для нормализации гормонального фона

Их наличие в рационе также позволит укрепить иммунитет.

От гормонального фона зависят многие факторы, например, настроение, аппетит, либидо, а также работа иммунной системы. Поэтому важно следить за тем, чтобы в организме была налажена работа гормонов. Если что, подкорректировать ее можно с помощью простых продуктов.

Об этом сообщает издание Wworld.

При заболеваниях эндокринной системы важно обратиться за помощью к специалисту и пройти обследование. Но не менее важным фактором является и пересмотр своего рациона питания. Медики говорят, что помочь в нормализации гормонального фона могут простые продукты.

Обогатите свое меню овощами красного цвета (перцем, помидорами, морковью), зелеными овощами (шпинатом, огурцами, капустой, кабачками), продуктами, в составе которых есть крахмал (картофель, репа, топинамбур).

А также в свой рацион добавьте продукты, которые содержат большое количество антиоксидантных веществ. Но стоит помнить, что их прием должен быть правильно сбалансированным.

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