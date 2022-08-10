Украинский генерал назвал идеальный момент для удара по Крымскому мосту 5 10.08.2022, 13:36

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Это будет иметь очень мощный стратегический эффект.

Крымский мост вряд ли станет ближайшей мишенью защитников Украины. Об этом заявил «Главреду» бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

По его словам, Крымский мост очень хорошо защищен разноплановыми средствами ПВО страны-агрессора и оккупанта России.

«Во-вторых, понадобятся очень сильные удары, потому что тактические ракеты не смогут его так просто разбомбить – нужны очень мощные боезаряды», - объяснил военный.

И, кроме того, пока что разрушение Крымского моста может не иметь особого эффекта. По мнению Маломужа, удар по Крымскому мосту нужно осуществлять в комплексе. В частности, если будет проводиться наступательная операция, например, из Херсона на Крымский полуостров.

«В этот момент возможно нанесение ударов различными средствами по Крымскому мосту. Это разрушит коммуникацию Крыма с территорией РФ и остановит перемещение на полуостров военной техники. К тому же, это повлечет панику, потому что россияне будут окружены с нашей стороны из Херсонской области, а также будет перекрыт мост – такая паника будет побуждать либо к сдаче, либо к бегству, лишь бы только спастись. В таком случае удар по Крымскому мосту будет иметь очень мощный стратегический эффект, и военный, и психологический», - добавил генерал.

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