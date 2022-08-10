«Мы хотим убрать это безобразие!» 17 10.08.2022, 14:05

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Жители «Минск-Мира» обнаружили вместо стильных вывесок странные рисунки на своем доме.

В последнее время эстетическая составляющая жизни у минских дольщиков не задалась. Сначала покупатели квартир в «Новой Боровой» нашли расхождения с рендерами, а теперь и из «Минск-Мира» поступают сигналы, пишет onliner.by Речь о доме «Пекин»: высотку на 700 с лишним квартир окончательно достроили весной этого года. Правда, в оформлении входных групп чувствовалась «недоговоренность», поэтому собственники с надеждой смотрели на рендеры и ждали, когда же на фасадах начнут монтировать стильные вывески на спортивную тематику. И вот на прошлой неделе работы начались, правда, все сразу пошло не по плану.

Так, согласно рендерам, должны были выглядеть входы в подъезды — минималистичные накладные вывески (тени на стене, проработанные крепления и выход за плоскость фасада — дольщики были уверены, что это точно не рисунки).

А вот так это выглядит в жизни: рабочий, кисточка, краска, козлы — и получается «волшебство». Сам себе дизайнер. «Мы, жители «Пекина», не раз писали письма в Dana Holdings с жалобами на то, что в таком большом доме нет секционной нумерации и того самого обещанного украшения как на рендере. До этого нам приходили ответы, что все сделано согласно проектной документации. Но вдруг в прошлый понедельник на доме появились какие-то странные рисунки. Увы, не этого хотели жильцы, и да, мы против этих примитивных рисунков, которые нам придется наблюдать ежедневно. Предполагалось, что это не рисунки, а настенные вывески, но и тут застройщик все удешевил. Мы хотим убрать это безобразие!» — возмущены дольщики.

Что и говорить, получилось очень спорно. Художественная ценность точно не на высоте. Кто автор этих рисунков и ждать ли обозначенных на рендере вывесок, мы спросили у застройщика. Однако в компании пояснили, что уже получили письмо на данную тему от бывших дольщиков и будут готовить ответ для них.

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