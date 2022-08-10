Во Львове открылась выставка «Краски белорусской революции» 10.08.2022, 20:35

Она состоит из портретов белорусских политзаключенных.

Во Львовском музее истории Украины открылась выставка «Краски Белорусской революции», состоящая из портретов белорусских политзаключенных, пишет ukrinform.ua.

«9 августа 2020 года стал днем, который изменил жизнь многих белорусов и стал точкой невозврата для сотен тысяч людей. На фотовыставке «Краски белорусской революции» мы расскажем о том, что происходило на Маршах свободы 2020 в Беларуси, и покажем тех политзаключенных, чья судьба тесно связана с Украиной. Мы вспомним тех, кто заплатил самую высокую цену за свое стремление к свободе и борьбу за нее», — заявляют организаторы.

У посетителей выставки есть возможность написать письмо политзаключенным и выразить им слова поддержки.

Выставка «Краски Белорусской революции» будет работать до 14 августа 2022 года с 9.00 до 17.00 во Львовском музее истории Украины.

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