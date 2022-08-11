Ученые: Еда и напитки стали намного слаще за последние 10 лет 1 11.08.2022, 15:17

Сладость в радость, — но не всегда для вашего здоровья.

Ученые из Университета Дикина, Австралия, в ходе своего исследования пришли к неутешительным выводам: количество добавленных сахаров и некалорийных подсластителей в упакованных продуктах питания и напитках значительно выросли за последние 10 лет, пишет techinsider.

Как известно, от сахара всегда достаточно проблем: это особенно актуально для стран со средним уровнем дохода (middle-income countries) — Китай и Индия, а также для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Австралию.

Хотя вред от чрезмерного употребления сахара хорошо известен, использование некалорийных подсластителей в качестве альтернативного решения также сопряжено с риском. Недавние исследования предполагают, что потребление некалорийных подсластителей может быть связано с диабетом 2 типа и сердечными заболеваниями, а также может нарушить микробиом кишечника.

Сам факт «сладости» — критичен, ведь постепенно пищевые предпочтения человека меняются и он бессознательно желает больше сладкой пищи: то есть попадает в замкнутый круг. Кроме того, некоторые некалорийные подсластители считаются загрязнителями окружающей среды и не удаляются эффективно из сточных вод. «Нужно менять политику улучшения общественного здравоохранения», — пишут австралийские авторы.

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