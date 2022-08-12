Пелоси: США не позволят Китаю изолировать Тайвань 12.08.2022, 1:00

Нэнси Пелоси

Спикер Палаты представителей США также рассказала о визите на остров.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что Пекин не может запрещать парламентской делегации США посещать Тайвань.

На пресс-конференции в Вашингтоне в четверг, 11 августа, она подчеркнула, что Соединенные Штаты остаются на позициях, определенных в трех совместных коммюнике между США и Китаем, а также других договоренностях по Тайваню.

Спикер Палаты представителей США также сказала, что Пекин не может запрещать парламентской делегации США посещать Тайвань.

Пелоси отметила, что цель ее последнего визита на остров состояла в том, чтобы приветствовать преуспевающую демократию, выразить уважение успешной экономике и энтузиазму людей, сохраняющих свой демократический строй.

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