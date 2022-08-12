В Украине ликвидировали оккупанта-десантника Путинцева

В Украине ликвидировали оккупанта-десантника Путинцева4
- 12.08.2022, 7:35
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Он погиб в «знаковую дату».
На войне в Украине ликвидировали десантника российской армии Дмитрия Путинцева. Уроженец Забайкальского края нашел свою смерть в «знаковую дату» – день воздушно-десантных войск РФ.
Об этом сообщил основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе. Смерть захватчика подтвердили на его родине.
В некрологе говорится, что оккупант Путинцев – уроженец пгт Приаргунск. Он был «демилитаризирован» в Украине 2 августа (в день ВДВ РФ).
Других данных относительно этого захватчика нет. Комахидзе отмечает, что учитывая регион обитания и принадлежность к ВДВ, скорее всего, он служил в 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в Бурятии, «которую не хило потрепали ВСУ».
Последняя активность оккупанта в соцсети датирована 29 июля.