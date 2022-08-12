В Украине ликвидировали оккупанта-десантника Путинцева 4 12.08.2022, 7:35

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Он погиб в «знаковую дату».

На войне в Украине ликвидировали десантника российской армии Дмитрия Путинцева. Уроженец Забайкальского края нашел свою смерть в «знаковую дату» – день воздушно-десантных войск РФ.

Об этом сообщил основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе. Смерть захватчика подтвердили на его родине.

В некрологе говорится, что оккупант Путинцев – уроженец пгт Приаргунск. Он был «демилитаризирован» в Украине 2 августа (в день ВДВ РФ).

Других данных относительно этого захватчика нет. Комахидзе отмечает, что учитывая регион обитания и принадлежность к ВДВ, скорее всего, он служил в 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в Бурятии, «которую не хило потрепали ВСУ».

Последняя активность оккупанта в соцсети датирована 29 июля.

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