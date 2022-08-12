В Польше будут судить местного поклонника Лукашенко, который напал на белоруса 12.08.2022, 7:59

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Ему грозит два года тюрьмы.

Известного польского скандалиста Войцеха Ольшаньского, который в прошлом году в Быдгоще напал с перцовым баллончиком на белоруса из-за его национальности, в скором времени будут судить, ему грозит 2 года лишения свободы. На эту новость, появившуюся в издании epoznan.pl, обратил внимание белорусский портал Mostmedia.

Описываемый случай произошел в мае 2021 года в Быдгоще. После митинга в поддержку белорусов, подвергающихся на родине репрессиям, Ольшаньски брызнул перцовым баллончиком в лицо белорусскому студенту Глебу Вайкулю.

Ольшанского также обвиняют в антисемитских выступлениях, во время которых он был одет в форму с символами SS, а еще в нападении на журналиста и депутата Сейма.

Поляку грозит до двух лет лишения свободы. Свою вину он не признает.

Войцех Ольшаньский стал известен в 2016 году благодаря роликам на YouTube, где пропагандирует насилие, антисемитизм и ксенофобию. Поляк поддерживает Путина и Лукашенко и отрицает существование коронавируса, называя его подконтрольным армии США.

Ольшаньский — профессиональный актер: он выступал в Национальном театре в Варшаве, сыграл несколько ролей второго плана в исторических фильмах, а также занимался организацией исторических реконструкций.

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