Зябровка передала «привет» Дроздам 3 12.08.2022, 8:07

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Готовься, Саша.

В ночь на 11 августа стало известно о взрывах в районе военного аэродрома в Зябровке под Гомелем, с которого российские войска часто наносили ракетные удары по Украине.

Эта новость вызвала большой интерес у читателей сайта Charter97.org.

«Невольно возникает мысль о взаимной связи ударов по базе рашистов в Крыму и намеках украинского оборонного ведомства, что «ракеты ATACMS уже здесь, у нас». И там и тут расстояние значительное, обычный реактивный снаряд туда не дотянул бы».

«Данный аэродром передан под управление России. С одной стороны, неправильно, чтобы часть земли РБ принадлежала русским, корейцам или индусам. С другой стороны, защита этой земли и безопасность находящихся на ней — задача РФ. Поэтому все по-честному».

«Еще удивительно, что украинцы так долго терпели обстрел своих территорий со стороны Беларуси и не отвечали. Скорее всего, не было дальнобойного оружия, но теперь есть».

«Идет пристрелка, оценка плотности поля и эффективности ПВО. Удар позже будет. Еще Дрозды прощупать надо».

«Эта база полностью передана в ведение оркам, там стоят не только самолеты, но ПВО и дивизион «Искандеров». Оттуда все последние недели ведется обстрел северной и западной части Украины. Туда же регулярно силами военно-транспортной авиации агрессора подвозятся ракеты не то к ПВО, не то к тактическим ракетным комплексам. Скорее — второе, поскольку налетов на базу не было и расхода зенитных ракет там быть не должно, потому пополнять их запас — нет смысла».

«После Зябровки стоит ожидать прилета и по Дроздам. Готовься, Саня».

«Как говорил один бравый гомельский недовоенком-ябатька — это вам заряд бодрости и энергии от полуострова Крым».

«Украина имеет полное моральное право уничтожать русские базы в любом месте земного шара, куда может дотянуться. А на гомельском направлении, как говорится, «сам Бог велел». За Бучу, за Ирпень».

«Братья-украинцы, бейте эту нечисть и в Зябровке, и в Барановичах, и в Лиде, и особенно — в Дроздах. Оружие у вас теперь есть, которое достанет этих выродков на всех военных базах».

«Дожили! Раньше из аэропорта Гомеля люди на море летали, по прямой через Украину 2-3 часа. А теперь некоторые ради своего трона и своих кресел торгуют «любимой», подкладывая ее под имперских фашистов РФ. А за такой бизнес придется отвечать. И этим «некоторым», и холуям/дурачкам, которые с умиленными физиономиями машут флажками этим торговцам Родины. И, к сожалению, некоторым другим гражданам РБ придется тоже пострадать».

«Дай Бог, чтобы это было только начало, а дальше были вспышки везде, где есть рашистские и лукашистские мрази».

«Украинцы и так долго терпели шкловского выродка. Доигрался».

«Настоящий «хлопок» на аэродромах и базах российских оккупантов должен быть как в Крыму на 9 августа 2022, чтобы в километре от российских военных объектов стекла вылетали, за десятки километров слышна была канонада от детонации, а жены и семьи российских военных в очередь выстроились, убегая из Беларуси».

«Можно поближе к границе Беларуси подобраться и по Дроздам ударить. Как раз дистанция для Хаймарсов».

«После Зябровки количество партизан с каждым часом начнет увеличивается в геометрической прогрессии».

«Сделайте им из Зябровки Чернобаевку».

«Гомельчанам, видимо, до лампочки, что их регион превращают в милитаризованную зону?»

«Как только прилетит алаверды, то у усатого моржа сразу же наступит отрезвление. Да и прикорытники попритихнут, а то слишком активизировались растаскивать остатки госбюджета».

«Гопник, получивший черенком по морде, всегда меняет модель поведения! Это аксиома! Посмотрим, как запоют российские вояки, которые думали, что в Беларуси их не достанут».

«Давно пора украинцам жахнуть «хаймарсами» по приспешнику. Глядишь, инстинкт самосохранения у «союзничков» включится. На войне — как на войне».

«Давно пора расфигачить это осиное гнездо, Зябровку. Может, тогда перестанут оттуда взлетать самолеты и ракеты орков. Там и белорусов-то не осталось. Одни ватники и коллаборанты из местных военных отставников, которые раньше жили и мечтали поскорее вернуться в российское стойло и оказаться «под русским сапогом»».

«Украинцам имеет смысл отвечать по территории Беларуси только тогда, когда американцы предоставят ракеты к «Хаймарсам» дальностью свыше 300 км. Чтобы сразу по Дворцу Незалежности и по резиденции самозванца. А так, допустим, ударят по Гомельской области, откуда московиты ракеты пускают, так они глубже на территорию РБ переберутся, будут стрелять откуда-нибудь из под Лиды или Витебска».

«То, что он окружил резиденции «Торами», «Буками» и С-300/400, ему не поможет. «Хаймарсам» на это ПВО просто плевать, как показала практика. Теперь Саня будет как Саддам Хусейн: ночевать в машине и каждую ночь в разных местах. И так до тех пор, пока в Гаагу не привезут!», — пишут читатели сайта Charter97.org.

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