«В белорусские вузы пришло много студентов, которые не в состоянии усвоить программу даже первого курса» 12.08.2022, 9:05

Создаст ли это дефицит качественных специалистов?

Второй год подряд провалена вступительная кампания в беларусские вузы. Авторитетный педагог Евгений Ливянт подытожил нынешний набор абитуриентов, сообщает «Белсат». В высшие учебные заведения приняли практически всех желающих и еще остались места. Ведь по большинству специальностей в вузах не было или почти не было конкурса. Создаст ли дефицит студентов дефицит качественных специалистов?

Между государственным, частным и иностранным образованием следует выбрать качественное. Но право обучаться в университете – надо заслужить. В этом году зачисленный в вузы абитуриент имел в среднем 250 баллов из 400. Говоря по старинке – это «троечник», написал в «Фейсбуке» известный педагог и репетитор Евгений Ливянт.

Так надо понимать новость Минобразования о почти стопроцентном выполнении планов приема беларусскими вузами. Проблема здесь в демографии, в оттоке абитуриентов в соседние Россию, Польшу и Литву. Но также в снижении качества ряда профессий, которые на выходе получит экономика.

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