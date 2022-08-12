Ученые обнаружили неизвестную ранее римскую святыню 12.08.2022, 9:51

Внутри были найдены три алтаря.

В городе Сан Кашано-дей-Баньи были найдены уникальные артефакты времен римской эпохи. Нашли их на территориях, где в древние времена располагались бани. Хотя изобретателями бань были этруски, именно римляне их популяризировали и наделили сакральным смыслом, что видно по археологическим находкам в регионе.

Об этом сообщает Comune di San Casciano dei Bagni.

Среди археологических артефактов находятся не только монеты, изготовленные из различных драгоценных металлов, но также бронзовые пояса и статуэтки, рельефное изображение бычьей головы и другие религиозные элементы. Как оказалось, купальни использовали не только по назначению: рядом с ними стояло римское святилище.

Во время раскопок в прошлом году было обнаружено, что на 20 метров южнее бань была расположена религиозная святыня. Археологи раскопали многоуровневое здание, построенное на пересечении эр, в Августианскую эпоху. Внутри были найдены три алтаря, посвященные Аполлону, Исиде и Фортуне Первородной, а кроме того мраморная статую Гигеи. Судя по массивной стене, изготовленной из хорошо обработанных камней, это место существовало за времен Эллинистической эры, а может даже и раньше.

Археологи отмечают, что было найдено крайне важное, хорошо сохранившееся место, а кроме того большое количество редких экземпляров. Среди них сильно выделяется репродукция женской матки, изготовленная из бронзы, что было определенной данью человеческой плодовитости. Дата ее изготовления еще не установлена, но ученые относят ее к периоду между концом Республики и становлением Римской Империи. Репродукцию называют уникальной.

Кроме того, археологи нашли многочисленные изделия в форме частей тела, излеченных богами: уши, ноги и фаллосы. Кроме того, было найдено более 3000 монет, ковавшихся во времена правления Августов, Флавианов, Траянов, Адрианов и Маркуса Аврелия.

Еще одним открытием этого сезона стали следы на поверхности святого бассейна. Эти следы обрамлены серебром и металлом, то есть, будучи свежими, они отливали серебряно-металлическим блеском под водой. Учитывая, что на месте раскопок были найдены изделия в виде бычьих голов и человеческих ушей, это похоже на культ поклонения Исиды и Серафисы. Вполне возможно, что ходя по такой тропе из следов, люди стремились набраться божественного здоровья.

Благодаря министру культуры Дарио Франческини главный директор музеев Мазимо Осанна анонсировал начало строительства специализированного музея Сан Кашано на месте раскопок.

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